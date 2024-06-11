Российские войска сохраняют контроль над обстановкой на Харьковском направлении, несмотря на действия ВСУ, заявил Александр Меркурис на YouTube.

"Несмотря на то, что за последнюю неделю мы слышали о контрнаступлении ВСУ в районе Харькова, до сих пор оно не материализовалось. Русские сохраняют инициативу. Украинцы всё ещё посылают подкрепления к Харькову, но кажется, что русские имеют полное господство в небе", — отметил он.

Владимира Зеленского предупреждают, что ВСУ несут большие потери, и это влияет на планы развёртывания. Украинская армия на данном этапе конфликта просто не в состоянии проводить устойчивые наступательные операции, добавил эксперт.

"Я начинаю сомневаться, что серьёзное наступление действительно возможно", — резюмировал Меркурис.

В субботу МО России сообщило, что "Запад" занял более выгодные рубежи, нанеся поражение 14, 63, 116 бригадам ВСУ и 117 бригаде ТрО у сёл Синьковка и Петропавловка. В воскресенье Рамзан Кадыров заявил о взятии Рыжевки. В середине мая Владимир Путин пояснил, что Москва вынуждена создавать на Украине санитарную зону безопасности из-за обстрелов территории РФ со стороны ВСУ.

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