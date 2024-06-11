Информация о решении Штатов снять ограничения на поставки вооружений запрещённому в РФ батальону "Азов"* вызывает крайнее возмущение, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Мы видели публикации в СМИ на сей счёт. Подобные шаги Америки применительно к националистическому формированию могут вызывать только возмущение. Причём в данном случае самые серьёзные озабоченности возникают и применительно к подходам Штатов в сфере борьбы с терроризмом", — считает Антонов.

Россия выступает против попыток делить преступников на "хороших и плохих", считая, что их необходимо наказывать, заявил он во вторник, комментируя данные о снятии многолетнего запрета на передачу оружия "Азову"*.

"РФ против политизированных попыток делить преступников. Ублюдков без родины и совести надо изолировать и наказывать, а не использовать в конъюнктурных целях", — сказал Антонов журналистам.

При этом он подчеркнул, что российская позиция в отношении борьбы с терроризмом является последовательной. Администрации США он напомнил русскую поговорку: "Не рой другому яму...". Ситуация вокруг возможного возобновления "накачки" оружием неонацистов из "Азова"* напоминает о плачевном опыте американцев на Ближнем Востоке, добавил Антонов.

* Запрещённая в РФ террористическая организация.

Фото: flickr.com/U.S. Mission Geneva / Eric Bridiers (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)