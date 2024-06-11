На последнем саммите НАТО в Мадриде была утверждена новая стратегическая концепция, в которой Москва вновь была признана "самой прямой и большой угрозой безопасности", подчёркивает отчёт Центра CSIS, опубликованный на официальном сайте организации.
Основное внимание в отчёте уделено подготовке НАТО к конфликту с Россией, особенно в Балтии, где силовой баланс значительно склоняется в пользу РФ. Авторы отчёта отмечают, что для успешной обороны блоку НАТО необходимо установить превосходство в воздухе и контроль над Балтийским морем.
Ранее было сообщено, что НАТО работает над созданием сухопутных коридоров для переброски ВС США и бронетехники к передовой в случае крупной войны с Россией на европейском континенте. Подобные действия ведутся с учётом возможного конфликта с Россией в ближайшие два десятилетия.
Различные фигуры, включая главу МО ФРГ и главу военного комитета НАТО, также высказались о необходимости быть готовыми к возможной войне с Россией. Однако президент Путин ранее выразил мнение, что полномасштабный конфликт с Альянсом маловероятен, так как это приведёт к началу Третьей мировой.
Фото: flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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