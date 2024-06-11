Мария Захарова предупредила о возможности отправки иностранных журналистов из РФ в том случае, если на Западе тронут российских корреспондентов. Это заявление последовало после того, как Москва приняла решение отозвать аккредитацию у журналиста Австрийского радио Марии Книпс-Виттин.
Захарова подчеркнула, что западные СМИ описали это действие в зловещих тонах, однако это был ответный ход на действия Австрии. Она также обвинила западную прессу в передёргивании фактов и создании фейковых новостей о жизни иностранных журналистов в РФ.
Захарова заявила, что если Вена продолжит дискриминацию журналистов РФ, Москва немедленно примет аналогичные меры в отношении австрийских журналистов. В случае установления условий для работы медиа РФ в Австрии Москва будет готова рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ORF в России.
Ключевые моменты:
Угроза ответных мер: Захарова предупредила о возможности отправки иностранных журналистов из России в случае дискриминации российских представителей на Западе.
Ответное действие: Россия отозвала аккредитацию у журналиста из Австрии в ответ на действия со стороны этой страны.
Обвинение западной прессы: Захарова обвинила западные СМИ в передёргивании фактов и создании фейков.
Готовность к диалогу: Москва готова рассмотреть возможность аккредитации новых сотрудников ORF в РФ после установления условий для работы российских медиа в Австрии.
Фото: flickr.com/IAEA Imagebank (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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