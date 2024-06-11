Представитель Белого дома Джон Кирби отказался подтверждать данные о предстоящей передаче Киеву дополнительных комплексов ПВО Patriot.
"Нет, я не готов подтвердить эту информацию", — ответил Кирби на вопрос о том, будут ли ВСУ получать новые комплексы данного типа в ближайшие несколько дней.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по ожиданиям Банковой, западные партнёры в ближайшее время примут решение о передаче ещё 2-3 зенитно-ракетных комплексов.
В свою очередь, российская сторона неоднократно подчёркивала, что поставки нового вооружения Западом на Украину только затягивают конфликт и не оказывают существенного влияния на ситуацию на передовой.
Фото: U.S. Air Force photo/Tech. Sgt. Denise Johnson (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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