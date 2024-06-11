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Кирби: Штаты изучат ответ ХАМАС на идею перемирия на Ближнем Востоке
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована вчера в 23:22

Кирби: Штаты изучат ответ ХАМАС на идею перемирия на Ближнем Востоке

Представитель Белого дома Джон Кирби, заявил на брифинге, что американцы получили ответ от повстанцев ХАМАС на предложение об установлении перемирия на Ближнем Востоке, в настоящее время проводится его анализ.

"Могу подтвердить, что мы получили ответ, команда занимается его изучением", — сказал журналистам Кирби.

Он отказался раскрывать подробности и комментировать детали предложения, отметив, что это сложный вопрос, и он требует тщательного анализа. Ранее МИД Египта сообщил, что посредники получили ответ от боевиков ХАМАС на инициативу о прекращении огня, выдвинутую президентом Америки Джо Байденом в конце мая. Дальнейшие шаги будут обсуждаться после изучения ответа палестинского движения.

Фото: www.i24news.tv/CCTV footage: No human authorship (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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