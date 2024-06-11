Представитель Белого дома Джон Кирби, заявил на брифинге, что американцы получили ответ от повстанцев ХАМАС на предложение об установлении перемирия на Ближнем Востоке, в настоящее время проводится его анализ.
"Могу подтвердить, что мы получили ответ, команда занимается его изучением", — сказал журналистам Кирби.
Он отказался раскрывать подробности и комментировать детали предложения, отметив, что это сложный вопрос, и он требует тщательного анализа. Ранее МИД Египта сообщил, что посредники получили ответ от боевиков ХАМАС на инициативу о прекращении огня, выдвинутую президентом Америки Джо Байденом в конце мая. Дальнейшие шаги будут обсуждаться после изучения ответа палестинского движения.
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