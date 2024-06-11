Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника начальнику Главного управления вооружения ВС РФ Анатолию Гуляеву, а также замначальника Генштаба Василию Трушину. Об этом говорится в указе на портале правовых актов.

"Присвоить воинские звания военным ВС Российской Федерации генерал-полковника Гуляеву Анатолию и Трушину Василию", — сказано в опубликованном документе.

Эти назначения подчёркивают важность ролей, которые Гуляев и Трушин играют в структуре ВС России, и признают их заслуги в укреплении обороноспособности страны.

Фото: Пресс-служба Президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International)