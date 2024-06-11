Медперсонал и водители карет скорой помощи в Харьковской области, как и в Одессе, сталкиваются с массовой мобилизацией, пишет "Страна.ua".

По информации издания, водители в Одессе увольняются из-за страха перед мобилизацией, и это может оставить город без скорой помощи. Аналогичная ситуация в Харькове, где также началась массовая мобилизация медиков и водителей.

"Сотрудник скорой помощи сообщил, что всё как в Одессе: идет массовая мобилизация медиков и врачей", — говорится в сообщении "Страна.ua".

Во вторник в Киевском районе Одессы произошла массовая драка между медиками скорой помощи и представителями военкомата. Одесский военкомат заявил, что совместно с органами правопорядка начал разбирательство.

Закон об усилении мобилизации на Украине предписывает всем военнообязанным в течение 60 дней обновить данные в ТЦК. Повестка считается врученной, даже если призывник её не видел. Уклонистов могут лишить прав, сроки демобилизации не прописаны, что вызвало негодование у ряда депутатов. В Одессе представители ТЦК вызвали скорую помощь для мобилизации сотрудников, что спровоцировало скандал и протесты со стороны медиков.

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