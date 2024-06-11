США намерены в ближайшее время объявить о введении новых антироссийских санкций и мер экспортного контроля, заявил координатор Белого дома Джон Кирби.

"На этой неделе анонсируем ряд чувствительных санкций, они будут реализованы в рамках ряда обязательств стран "Большой семёрки", — заявил Кирби на брифинге.

Новые санкции будут направлены на "организации и сети", которые, по утверждению Кирби, помогают Москве в закупке зарубежной продукции. Финансовым посредникам станет сложнее поддерживать российскую базу ОПК, и они ограничат будущие доходы РФ в ключевых секторах, подчеркнул представитель Вашингтона.

Эти шаги являются частью плана Запада по усилению экономического давления на Москву в ответ на её действия на международной арене.

Фото: commons.wikimedia.org/Martin Falbisoner (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)