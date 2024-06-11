США намерены в ближайшее время объявить о введении новых антироссийских санкций и мер экспортного контроля, заявил координатор Белого дома Джон Кирби.
"На этой неделе анонсируем ряд чувствительных санкций, они будут реализованы в рамках ряда обязательств стран "Большой семёрки", — заявил Кирби на брифинге.
Новые санкции будут направлены на "организации и сети", которые, по утверждению Кирби, помогают Москве в закупке зарубежной продукции. Финансовым посредникам станет сложнее поддерживать российскую базу ОПК, и они ограничат будущие доходы РФ в ключевых секторах, подчеркнул представитель Вашингтона.
Эти шаги являются частью плана Запада по усилению экономического давления на Москву в ответ на её действия на международной арене.
Фото: commons.wikimedia.org/Martin Falbisoner (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Захарова: иностранные журналисты уедут домой, если Запад тронет российских
Мария Захарова предупредила о возможности отправки иностранных журналистов из РФ в том случае, если на Западе тронут российских корреспондентов. Это заявление последовало после того, как Москва приняла решение отозвать аккредитацию у журналиста Австрийского радио Марии Книпс-Виттин.
Кирби: Штаты изучат ответ ХАМАС на идею перемирия на Ближнем Востоке
Представитель Белого дома Джон Кирби, заявил на брифинге, что американцы получили ответ от повстанцев ХАМАС на предложение об установлении перемирия на Ближнем Востоке, в настоящее время проводится его анализ.
В Лондоне выяснили, что полеты на Марс невозможны из-за вероятности отказа почек
Британские ученые из Университетского колледжа Лондона в исследовании, опубликованном в Nature Communications, выявили проблемы, которые делают пилотируемые миссии на Марс невозможными на текущий момент.
Российские школьники стали получать сообщения от мошенников о списывании на ЕГЭ
В России появился новый способ нажиться на учениках, сдающих ЕГЭ и ОГЭ. Аферисты теперь лично сообщают школьникам, что узнали об их списывании на экзамене. Подобное уже происходило в екатеринбургских учебных заведениях, пишет российской интернет-издание E1.ru.