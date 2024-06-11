МО Нидерландов сообщило о решении выделить 60 млн евро на закупку беспилотников для ВСУ. Эти средства пойдут на приобретение различных типов БПЛА, включая надводные и дроны с видом от первого лица.
Решение принято по итогам визита главы МО Нидерландов Кайсы Оллонгрен на Украину. В ходе визита в Киев и Львов она встретилась с премьером Денисом Шмыгалем и Рустемом Умеровым для обсуждения обмена знаниями в области технологий.
При этом 20 млн евро будут направлены на закупку FPV-дронов через международную коалицию беспилотников. Ещё 17,5 млн предназначены на приобретение морских беспилотников. Оставшиеся средства пойдут на закупку других типов аппаратов.
Во время визита на Украин она посетила местных производителей дронов, военные объекты в районе Львова и центр обучения БПЛА. Ей были показаны места, где ремонтируют военную технику и модернизируют старую технику РФ для использования на передовой.
В конце апреля правительство Нидерландов утвердило выделение 4,4 млрд евро на помощь ВСУ на 2024-2026 годы. В 2023 году общая сумма военной помощи Нидерландов составила 1,6 миллиарда евро.
Фото: U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Daniel J. McLain (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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