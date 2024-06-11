Подразделения "Центра" за минувшие сутки улучшили положение в зоне ответственности, сообщает МО России. Ведомство заявило, что войска нанесли поражение 24, 28 механизированным бригадам ВСУ, 68 егерской бригаде и 109 бригаде ТрО в районах Озаряновки, Розовки, Майорска и Уманского.
Российские войска отразили пять контратак штурмовиков 23, 110 и 142 бригад противника. По данным Минобороны РФ, украинские боевики потеряли до 350 военных, машину пехоты Bradley США, 155-мм гаубицу M777, а также три 150-мм гаубицы "Мста-Б", Д-20 и три гаубицы Д-30.
Минобороны и вчера сообщало об очередном улучшении тактического положения "Центр". Группировка заняла выгодные рубежи и успешно отразила контратаки врага, нанеся значительные потери ВСУ.
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