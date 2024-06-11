Эксперт из Лондона Александр Меркурис заявил, что Штаты посылают чёткие сигналы о скором завершении правления Зеленского и главы ОП Андрея Ермака. Меркурис отметил, что в прессе всё чаще появляется критика руководства Киева, что может свидетельствовать о подготовке к смещению лидеров.

В конце мая Financial Times опубликовала материал о том, что в офисе Зеленского царит паранойя. По мнению Меркуриса, такие публикации являются индикатором, что США начинают дистанцироваться от президента и, возможно, ищут альтернативы для Украины.

Аналитик подчеркнул, что будь он советником Зеленского или Ермака, то предупредил бы их о необходимости подготовиться к отставке. Дополнительно Меркурис отметил, что на конференцию в Швейцарию вместо Байдена поедет вице-президент Харрис, что также может указывать на снижение уровня поддержки Банковой в Вашингтоне.

Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Петербурге заявил, что администрация Байдена избавится от Зеленского приблизительно через год, подтверждая предположения о возможной смене руководства на Украине.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)