Спецкор RT Александр Пискунов провёл интервью с бойцами, которые прославились после уничтожения четырех бронетранспортёров Bradley во время контрнаступления ВСУ в 2023 году Бахмутском участке. Командир расчёта ПТРК одного из подразделений спецназа ЮВО с позывным "Манул" поделился подробностями этого яркого боя.
"Манул" отметил, что обнаружить врага удалось благодаря работе расчёта дрона. После обнаружения украинской техники расчёт ПТРК ударил ракетами. В ходе боя ВСУ пытались дважды провести контрнаступление, задействовав 13 единиц техники, но бойцы ВС РФ успешно отразили атаки.
Манул подчеркнул, что этот бой стал одним из самых запоминающихся моментов его службы, показав эффективность и слаженность действий армии России в критических ситуациях.
Видео с боем, на которое попало уничтожение четырёх Bradley, разошлось по соцсетям и стало примером успешной оборонительной операции российских войск. Подробнее об этом событии можно узнать из эксклюзивного материала RT.
Фото: defenseimagery.mil/SPC GLENN W. SUGGS (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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