Военнослужащий группы "Запад" "Гриша" совершил героический поступок, спасая МТЛБ от захвата украинскими силами. Об этом сообщил Борис Рожин в Telegram-канале, сопроводив сообщение видеозаписью.
Когда в МТЛБ попал FPV-дрон ВС Украины, машина вспыхнула. Незадолго до пожара она доставила и высадила пехотинцев. Оценив ситуацию, "Гриша" принял решение увести полыхающую технику с поля боя, чтобы она не досталась врагу. На видео видно, как "мотолыга" то разгорается, то затухает, но российский солдат продолжает мчаться на огромной скорости, не останавливаясь.
"Гриша" рассказал, что сразу решил вывести машину в безопасное место, чтобы предотвратить её уничтожение. За этот подвиг его представили к государственной награде.
Ранее Борис Рожин также опубликовал видео уничтожения 120-мм миномёта ВСУ в Константиновке на Южно-Донецком направлении. На кадрах дрон подлетает к окопу и сбрасывает взрывчатку на позиции противника.
Фото: defenseimagery.mil/DON S. Montgomery, U.S. Navy (Ret.) Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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