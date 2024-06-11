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Экс-стилист
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 19:30

Экс-стилист "Орла и решки" Рязанцева из ВСУ скончалась на Украине

Александра Рязанцева "Ялта", примкнувшая к рядам ВС Украины, скончалась в зоне спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал "Милитарист".

Рязанцева родилась в Крыму, ранее работала стилистом и художником по костюмам в популярном туристическом шоу "Орёл и решка", а также в студии "Квартал 95" и на канале "Украина". В 2014-ом она активно участвовала в протестах на Майдане, оказывая помощь пострадавшим на Институтской улице.

С началом СВО Рязанцева вступила в подразделение ТрО. В последние месяцы она служила в штурмовых войсках. Детали её кончины не разглашаются. На днях российская армия ликвидировала отделение мотопехоты ВСУ и две боевые бронированные машины зарубежного производства.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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