Александра Рязанцева "Ялта", примкнувшая к рядам ВС Украины, скончалась в зоне спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал "Милитарист".

Рязанцева родилась в Крыму, ранее работала стилистом и художником по костюмам в популярном туристическом шоу "Орёл и решка", а также в студии "Квартал 95" и на канале "Украина". В 2014-ом она активно участвовала в протестах на Майдане, оказывая помощь пострадавшим на Институтской улице.

С началом СВО Рязанцева вступила в подразделение ТрО. В последние месяцы она служила в штурмовых войсках. Детали её кончины не разглашаются. На днях российская армия ликвидировала отделение мотопехоты ВСУ и две боевые бронированные машины зарубежного производства.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)