Александра Рязанцева "Ялта", примкнувшая к рядам ВС Украины, скончалась в зоне спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал "Милитарист".
Рязанцева родилась в Крыму, ранее работала стилистом и художником по костюмам в популярном туристическом шоу "Орёл и решка", а также в студии "Квартал 95" и на канале "Украина". В 2014-ом она активно участвовала в протестах на Майдане, оказывая помощь пострадавшим на Институтской улице.
С началом СВО Рязанцева вступила в подразделение ТрО. В последние месяцы она служила в штурмовых войсках. Детали её кончины не разглашаются. На днях российская армия ликвидировала отделение мотопехоты ВСУ и две боевые бронированные машины зарубежного производства.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Санду лишили госнаград бывшего главу генштаба Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду подписала вторником распоряжение о лишении государственных премий бывшего руководителя генерального штаба Игоря Горгана после публикаций в средствах массовой информации о его мнимых связях с разведывательной службой России.
Сакс: США опасаются влияния БРИКС
Соединенные Штаты выражают опасения по поводу возрастания влияния группы БРИКС на мировой арене, произнес американский экономист Джеффри Сакс в ходе беседы с YouTube-каналом Judging Freedom.
12 июня взрослые поликлиники будут работать с 9:00 до 16:00
12 июня, в День России, произойдут изменения в режиме работы медицинских учреждений Москвы. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения в своем Telegram-канале.
В Москве из-за непогоды резко возросла стоимость такси — в среднем от двух до четырех раз
По данным приложения "Яндекс Такси", спрос на услуги такси значительно увеличился из-за плохой погоды, в то время как обычно в этот период цены на поездки ниже.