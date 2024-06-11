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Госдеп США признался RT, что нацбат
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 19:22

Госдеп США признался RT, что нацбат "Азов"* ВСУ уже не тот

Госдеп США заявил корреспондентам RT, что запрещённый в РФ нацбат "Азов"* уже не представляет той угрозы, что прежде, и больше не связан с нарушениями прав человека. В 2019-ом в Штатах обсуждался вопрос признания "Азова"* террористической организацией, и тогда был введён запрет на поставки оружия данному подразделению.

Однако сейчас этот батальон существенно изменился, уверены в Белом доме, и в России продолжают дискредитировать новую бригаду спецназа. По словам представителей Госдепа, "Азов"* в 2015-ом был распущен, и 12 бригада спецназа не имеет отношения к прежнему батальону 2014 года.

"Бригада специального назначения "Азов"* сильно отличается от него по составу", — пояснили в Госдепе, добавив, что проверка не обнаружила нарушений прав человека.

Ранее Washington Post ссылалась на источники в Госдепе: власти США сняли запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*. Экс-офицер ВМС США Скотт Риттер отмечал, что американские власти открыто содействуют националистам, указывая на приём боевиков "Азова"* в Конгрессе в 2022 году.

Глава МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что пленные боевики нацбатов носят нацистскую символику и открыто пропагандируют труды Гитлера. В России "Азов"* признан террористической организацией и запрещён.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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