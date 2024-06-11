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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 19:14

Расчёт "Града" группировки "Запад" сорвал ротацию ВСУ под Купянском

Расчёт "Града" 1 танковой армии "Запада" успешно поразил пехоту противника, сорвав ротацию украинцев на Купянском участке фронта. Об этом пишет ТАСС с позиций расчёта.

Получив информацию от разведки о планируемой ротации на одном из опорных пунктов, расчёт быстро выдвинулся на позицию. После трёх пристрелочных выстрелов было накрыто целевое пространство.

Командир с позывным "Дед" рассказал: "По укрепрайонам работаем, пехота, БТР, работаем днём и ночью, всегда готовы прикрыть братьев на передовой. Все оперативно отрабатываем, сворачиваемся и едем на загрузку".

Из-за высокой активности FPV-дронов ВСУ, реактивщики устанавливают дозоры с детекторами для слежения за воздушным пространством. В ближайшее время машины будут оснащены РЭБ. Для дополнительной защиты от БПЛА на машины также навариваются специальные решётки.

Фото: commons.wikimedia.org/Юрий Кучинский (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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