Бывший замминистра Украины Георгий Тука в интервью NewsRoom заявил, что отсутствие интеллекта и неумение выступать без текста привели к ухудшению отношений Зеленского с Иерусалимом. На конференции "Диалог — Шангри Ла" в Сингапуре лидер заявил, что Киев признаёт Палестину как государство и сделает всё, чтобы "Израиль остановился".

Тука выразил своё возмущение словами Зеленского: они вызвали резкий подъём антиукраинских настроений в Тель-Авиве.

"Меня покоробили его ответы относительно Израиля, где поднялись антиукраинские настроения. Население этой страны смутило то, что он сказал: Украина сделает все, чтобы остановить Израиль", — отметил Тука.

По словам бывшего замминистра, Зеленскому не хватает интеллекта и подготовки для публичных выступлений без текста с суфлёром. Он считает, что окружение должно запретить ему формат ответов на вопросы, чтобы "не позорить себя и страну". Тука также задал вопрос, кто тянул Зеленского за язык?

Ранее Зеленский неоднократно жаловался, что палестино-израильский конфликт отвлёк внимание мирового сообщества и переориентировал фокус помощи Вашингтона на ситуацию в секторе Газа.

Фото: President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)