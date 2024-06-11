ВСУ продолжают терять населённые пункты, они признали потерю Новоалександровки и сообщили о критической ситуации в Новопокровском. МО России заявило об освобождении Артёмовки и Тимковки. Самая сложная обстановка на Харьковском, Часов-Ярском и Покровско-Торецком направлениях.
Освобождено село Новоалександровка, ВСУ выбиты с западных окраин посёлка. На Харьковском участке противник продолжает отчаянные попытки контратаковать, пишет "МК". Юрий Подоляка отметил, что в Волчанске и Липцах ситуация меняется — позиции переходят из рук в руки. Эксперты пишут о "мощном встречном сражении".
Как объяснил Подоляка, Тёткино и Рыжевка — это, по сути, один населённый пункт, разделённый двумя реками. Противник не в состоянии удерживать свою часть, поскольку она отрезана от основных сил ВСУ.
На Часов-Ярском направлении ВС РФ продолжают теснить врага. Большая часть микрорайона "Канал" перешла под контроль российских войск, следующая цель — укрепрайон ВСУ в микрорайоне "Новый".
Отвлечение ВСУ на Харьковское направление позволило российским силам эффективно атаковать на Торецком участке. После ожесточённых боев была освобождена Новоалександровка — ключевой населённый пункт, где сходятся водоразделы направления. У противника приступ паники, и он бежал, оставив позиции.
Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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