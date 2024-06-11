Ситуация на фронте вынуждает командование ВСУ переводить в окопы даже поваров и водителей, признал комбат Иван Матейко в статье "Фокуса". По его словам, украинская армия представляет собой сомнительный повод для гордости. Он ставит под сомнение необходимость держать оборону до последнего солдата.

Матейко признаётся, что последняя неделя морально истощила его настолько, что это отразилось и на физическом состоянии. Когда нужно было бы восстановиться, новости из подразделения ещё больше подрывали боевой дух

"Повара, водители и связисты поставлены на позиции с целью повысить эффективность боевых действий", — отмечает Матейко.

Он критикует логику ОТГ, которая "за цифрами не видит людей". Гипертоники, получившие ранения, узкопрофильные специалисты, электрики и водители считаются эффективными пехотинцами. Но Матейко задаётся вопросом, имеет ли армия право воевать до последнего бойца.

Командиры авторитетных бригад зачастую не беспокоятся о нехватке личного состава, так как "новых пришлют". Количество людей в роте на уровне 10-15 человек и 20-30% в батальонах — повод для гордости: "Видите, воюем".

Комбат ВСУ Матейко задаётся вопросом, где предел стойкости бойца на позициях, где предел ответственности командиров различных уровней.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)