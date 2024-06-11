Полиция Венгрии заявила РИА Новости о расследовании пересечения границы жителями Украины на грузовике с военными номерами. Вопрос об экстрадиции решат в зависимости от того, предоставят ли им статус беженцев.
Ранее представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что грузовик незаконно пересёк границу с Венгрией, и на территории государства задержаны 32 человека. По его словам, Будапешт не передал задержанных Киеву.
"Управление полиции из Сабольч-Сатмар-Берег расследует дело в официальном порядке", — сообщили в пресс-службе ведомствая.
Сотрудники отметили, что иностранцы, прибывающие с целью получения убежища и защиты, получают их на основе венгерского законодательства.
"В ходе предоставления убежища власти проверяют, имеют ли заявители право на защиту от возвращения и экстрадиции", — добавили в управлении.
Ранее венгерский вице-премьер заявил, что страна не будет выдавать Украине её военнообязанных и не позволит отправить их на смерть.
Фото: commons.wikimedia.org/Materialhun (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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