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Орбан о выборах в ЕП: замедлили поезд, ведущий ЕС к войне
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:51

Орбан о выборах в ЕП: замедлили поезд, ведущий ЕС к войне

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что выборы в ЕП прошли по его ожиданиям, удалось замедлить процесс, который мог бы привести ЕС к войне. Об этом он рассказал телеканалу М1.

"Я говорил, что выборы в Европарламент — это шанс остановить скатывание европейских политиков к войне. Сначала в ЕС, затем в США. Если не сможем объединить усилия, мы окажемся втянутыми в войну в Европе", — отметил Орбан.

По его словам, "этот поезд удалось замедлить". Его можно остановить, поскольку во Франции произошли серьёзные политические перемены. Там назначены парламентские выборы, у сторонников мира преимущество. Если партии за мир победят и на парламентских выборах, Орбан рассчитывает выиграть первую половину.

Он добавил, что ждёт возвращения Трампа на пост в США, чтобы тот привнёс мир. Ранее Орбан утверждал, что Европа как поезд "с безумным машинистом", и ему необходимо помешать. Он сравнил провоенных политиков ЕС с наркозависимыми, не осознающими реальности.

Глава МИД Венгрии также заявил, что граждане ЕС могут "нажать стоп-кран" в поезде, который стремительно мчится к Третьей мировой. Орбан предупреждал, что процессы могут быть названы прелюдией к войне или даже эпизодом, если не остановить "психоз Брюсселя".

Фото: flickr.com/Európa Pont (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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