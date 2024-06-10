Американские F-16, вероятно, будут базироваться в Польше и выполнять вылеты с боекомплектом. Такое мнение высказал бывший офицер США Станислав Крапивник.
Украина планирует скрывать истребители из Штатов на территории других стран, сообщил представитель ВВС Украины. По мнению Крапивника, такими странами могут быть Польша, Молдова или Румыния.
Эксперт отметил, что в Польше уже базируются несколько воздушных судов Киева, которые готовятся к боевым вылетам, заправляясь и перезаряжаясь на аэродромах Украины. Он считает, что F-16 будут готовиться к полётам на польских аэродромах, поскольку украинские базы страдают от атак и недостаточной инфраструктуры.
Крапивник также отметил, что в Румынии строится крупнейшая база Альянса в Европе, что создаёт возможность использования её для размещения F-16. В случае начала боевых вылетов для ударов по России ВС РФ должны нанести удары по базам в Польше в качестве демонстрации, уверен эксперт. Он подчеркнул, что удар должен быть столь разрушительным, чтобы база была уничтожена, это "охладит пыл" НАТО.
"Чиновники Запада потеряли страх. Они убедили себя, что за пресечение "красных линий" им ничего не будет. Если их не отрезвить, ситуация будет ухудшаться. А отрезвить их можно только сильными ударами", — заявил Крапивник в беседе с "МК".
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