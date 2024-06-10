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Politico: Макрон готов поддержать переизбрание фон дер Ляйен
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 22:35

Politico: Макрон готов поддержать переизбрание фон дер Ляйен

Президент Франции поддержит переизбрание фон дер Ляйен на пост председателя ЕК, сообщает Politico со ссылкой на источники в правительстве. Европейская народная партия (ЕНП) может стать крупнейшим блоком в Европарламенте после выборов в ЕС, что значительно повышает её шансы остаться на посту главы исполнительной власти в Брюсселе.

Макрон публично не высказывался в поддержку второго срока, что порождало слухи о рассмотрении других кандидатур. Однако теперь Макрону, вероятно, придётся решать более серьёзные политические задачи, нежели изменения в руководстве Брюсселя.

Как сообщил один из министров, "основной сценарий" заключается в том, что лидер Франции поддержит фон дер Ляйен в обмен на политические уступки, которые будут отвечать целям Парижа.

В воскресенье после объявления предварительных результатов выборов в ЕП выяснилось, что правая партия "Национальное объединение" опередила коалицию Макрона. В связи с этим французский лидер объявил о роспуске Национального собрания и проведении внеочередных выборов в парламент в два тура — 30 июня и 7 июля.

Фото: securityconference.org/Kuhlmann / MSC (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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