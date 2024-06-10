Американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что F-16 ВВС США, переданные Киеву и размещённые в странах ЕС, станут мишенями для России. Своё мнение он выразил в соцсети X.

В понедельник начальник авиации украинских ВВС Сергей Голубцов сообщил о намерении Киева разместить часть бортов F-16 за границей.

"Если Штаты разместят свои F-16 в странах Евросоюза, которые так глупы, что позволят атаковать ими РФ, эти базы будут законными целями", — заявил Барака.

По его мнению, такие удары ВС России могут активировать статью 5 устава НАТО и быть восприняты как нападение на блок. Барака также отметил, что власти США и Европы желают всем смерти.

Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставки Украине не изменят ситуацию. Министр Сергей Лавров заявил, что Россия будет рассматривать поставку F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере. Самолёты будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, подчеркнул Лавров.

Фото: сommons.wikimedia.org/Staff Sgt. Cherie A. Thurlby (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)