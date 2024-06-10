Арестован ещё один фигурант дела против бывшего командующего 58 армией генерала Ивана Попова, ссылается ТАСС на источник в органах правопорядка. Гражданское лицо отправлено в изолятор на два месяца в рамках расследования дела Попова. Показания нового фигуранта стали частью доказательной базы.
Генерал-майор Попов был арестован 17 мая по обвинению в мошенничестве. ТАСС также сообщает, что новому фигуранту предъявлены аналогичные обвинения. Следствие полагает, что Попов причастен к хищению более 1 700 тонн металла на сумму 130 млн рублей на Запорожье. Металлопрокат предназначался для создания инженерных сооружений на линии фронта.
В материалах фигурирует генерал Олег Цоков, которого подозревают в соучастии. Цоков погиб в ходе СВО на Украине. Кроме того, ранее был арестован ещё один подозреваемый Моисеев, чьи имя и роль в деле не уточнялись. Моисеев был задержан в мае по подозрению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Генерал-майор Попов отрицает вину, заявляя, что за душой у него "ничего, кроме кредитов". Суд уже дважды отказал в его освобождении из СИЗО.
Фото: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Gustavo Castillo (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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