Иван Сафронов, журналист, осужденный на 22 года по обвинению в госизмене, переведён в исправительную колонию ИК-17 в Красноярске. Об этом пишет канал "Свободу Сафронову!", созданный его соратниками. В письме Сафронов рассказал о новом месте пребывания и адаптации к ИК-17.

"За минувший месяц познакомился с интересными людьми, налаживаю свой быт. Знаю, что многие за меня переживали — уверяю, все в порядке", — написал Сафронов.

Ранее журналиста перевели из ИК-7 в селе Арейское в транзитный пункт, откуда его планировали отправить в ИК-15 в Норильск. Однако 15 сентября он был отправлен в краевую туберкулёзную больницу для обследования. Сафронов отметил, что не знает причины, по которым его отправили в ИК-15 с остановкой в больнице, и добавил, что проблем со здоровьем у него нет.

Сафронов, экс-журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей", а также экс-советник по информационной политике главы "Роскосмоса", приговорен Мосгорсудом к 22 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Он обжаловал приговор, но Верховный суд оставил его без изменений. Журналист не признал вину и отказался от сделки со следствием, считая, что уголовное преследование связано с его профессиональной деятельностью.

