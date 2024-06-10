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Михеев: Ка-52Э – один из самых востребованных вертолётов ВСК РФ на рынке
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 21:08

Михеев: Ка-52Э – один из самых востребованных вертолётов ВСК РФ на рынке

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев объявил о заключении контрактов на поставку вертолётов более 20 странам, подчеркнув, что продукция российского производства пользуется высоким спросом на рынке. Как сообщает пресс-служба, "Рособоронэкспорт" представит свои продукты на выставке HeliRussia-2024 в составе объединённой экспозиции "Ростеха".

Михеев отметил, что портфель заказов на вертолётную технику превышает 170 машин для более 20 стран. Среди самых востребованных вертолётов он выделил ударный борт Ка-52Э, а также такие модели как боевой Ми-28НМЭ, Ми-171Ш и Ми-35М.

"Рособоронэкспорт" является единственным государственным посредником в РФ, которому разрешено экспортировать и импортировать продукцию военного и двойного назначения. В 2023 году общий портфель заказов компании составил $55 миллиардов.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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