По информации журналистов "Зеркала недели", командиры ВСУ утаивают факты потери территорий, что, по мнению обозревателей, негативно сказывается на дальнейших действиях украинских военных.
В своём сообщении военкор Богдан Мирошников указал на случаи сокрытия потерь позиций ВСУ в районе Владимировки под Угледаром и Новоалександровки на покровском направлении. Эти факты также подтверждены ресурсом DeepState.
"Постановка слабых командиров в сильные подразделения является серьёзной ошибкой", — подчеркнул Мирошников.
Он выразил надежду на отстранение командиров и начало расследования обстоятельств. Ранее подполковник Андрей Марочко из НМ Луганской Республики сообщил о росте потерь ВСУ на рубежах ЛНР. Тем временем советник президента США Джейк Салливан неожиданно "включил дурака": ВСУ начали пользоваться разрешением Байдена для ударов по территории России.
Не имело смысла запрещать ВСУ вести огонь через границу, отметил советник.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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