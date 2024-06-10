По информации журналистов "Зеркала недели", командиры ВСУ утаивают факты потери территорий, что, по мнению обозревателей, негативно сказывается на дальнейших действиях украинских военных.

В своём сообщении военкор Богдан Мирошников указал на случаи сокрытия потерь позиций ВСУ в районе Владимировки под Угледаром и Новоалександровки на покровском направлении. Эти факты также подтверждены ресурсом DeepState.

"Постановка слабых командиров в сильные подразделения является серьёзной ошибкой", — подчеркнул Мирошников.

Он выразил надежду на отстранение командиров и начало расследования обстоятельств. Ранее подполковник Андрей Марочко из НМ Луганской Республики сообщил о росте потерь ВСУ на рубежах ЛНР. Тем временем советник президента США Джейк Салливан неожиданно "включил дурака": ВСУ начали пользоваться разрешением Байдена для ударов по территории России.

Не имело смысла запрещать ВСУ вести огонь через границу, отметил советник.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)