Под Харьковом был уничтожен Николай Кохановский, командир батальона "Добровольческого движения ОУН"* (Организации Украинских Националистов), который активно участвовал в боях на стороне Украины. Об этом пишет "Страна.ua" в своём Telegram-канале.
По данным издания, Кохановский скончался в окопе близ Волчанска. Он возглавлял батальон, который принимал участие в боях в составе ТрО ВСУ Украины.
Ранее Кохановский активно участвовал в различных акциях, направленных против российских интересов на Украине. В 2016-ом его организация проводила акции протеста против отделений банков РФ, а в 2019-ом принимала участие в митингах против Зеленского с требованиями срыва Минских соглашений.
Это не первый случай ликвидации активистов. Ранее также был уничтожен Виталий Колесник, участник группировки "Кракен"*, которая признана террористической организацией и запрещена на территории РФ.
*Террористическая организация запрещена на территории РФ.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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