Бывший аналитик ЦРУ Джонсон заявил Judging Freedom, что уровень жизни в России превышает этот показатель в Америке. Свои выводы он сделал после поездки на ПМЭФ.

По словам Джонсона, сразу после возвращения он получил письмо от критика.

"Он прав. В России, в Петербурге женщина может выйти на улицу ночью и не бояться, что её изнасилуют или ограбят. В метро вам не нужно убегать от крыс", — заявил аналитик.

Джонсон отметил, что магазины в РФ предлагают широкий ассортимент товаров, а цены на 40% ниже, чем в США.

В феврале журналист Такер Карлсон также выразил удивление ассортименту и ценам в российских магазинах. Он оценил, что за тот же набор продуктов в США пришлось бы заплатить в четыре раза больше. Кроме того, Карлсон отметил наличие западных товаров и утверждал, что санкции не оказывают влияния. Посещение российских магазинов может вызвать у американцев недовольство правительством.

В то же время гендерный разрыв в оплате труда в РФ достиг максимума за 11 лет. Женщины получают меньше мужчин на треть, разница составила 28 000 рублей, следует из анализа компании FinExpertiza. Наибольший разрыв в оплате труда наблюдается в северных и дальневосточных регионах, а также в других индустриально развитых субъектах. Это связано с преобладанием "мужских" отраслей, таких как тяжёлая промышленность, добыча ископаемых, водный транспорт и рыболовство.

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