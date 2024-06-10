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WP: США разместят у Тайваня тысячи кораблей-БПЛА при операции Китая
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 20:33

WP: США разместят у Тайваня тысячи кораблей-БПЛА при операции Китая

По данным Washington Post, в случае военной операции Поднебесной на Тайване, Штаты разместят близ острова тысячи кораблей-БПЛА. Эту информацию подтвердил адмирал Самуэль Папаро.

"Хочу превратить Тайваньский пролив в беспилотный ад, используя секретные возможности", — заявил Папаро.

Адмирал отметил, что такой шаг США будет реакцией на пересечение флота КНР стометровой зоны у Тайваня. Папаро подчеркнул, что тысячи кораблей должны помешать действиям китайских ВС и сделать их жизнь "крайне несчастной, что даст время для манёвров". Предположительно, Китай планирует начать операцию к 2027 году, и в связи с этим США должны подготовиться к принятию ответных мер.

Ранее Госдеп утвердил продажу Тайваню запчастей и оборудования для F-16 на сумму в 300 миллионов долларов. Идея в том, что, как только флот Китая начнёт движение по 100-мильному водному пути, разделяющему КНР и Тайвань, ВС США развернут тысячи беспилотных подлодок, надводных кораблей и дронов, чтобы дать партнёрским силам время для полноценного реагирования.

"Чтобы я мог сделать их жизнь невыносимой. Я не могу рассказать вам о деталях, но это достижимо", — сказал Самуэль Папаро.

Подготовка США к операции НОАК на Тайване будет идти до 2027 года, когда в Пекине решатся на операцию против Тайваня.

Фото: commons.wikimedia.org/Myrabella (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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