Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон выразил опасения по поводу потери Украиной Одессы и Николаева из-за ошибочных шагов Запада, связанных с Минскими соглашениями. Он выступил в эфире канала Dialogue Works.

"Я думаю, что они потеряют города. По какой причине им доверять Западу?", — сказал он, отвечая на вопрос, позволит ли Россия Киеву удержать контроль над Одессой и Николаевым.

Джонсон напомнил, что западные страны выступали гарантами Минских соглашений, но лишь для того, чтобы дать украинцам время укрепиться.

"Меркель признала, что они лгали", — добавил экс-агент.

На прошлой неделе президент Путин заявил, что Москву "водили за нос" в ситуации с подписанием Минских соглашений. Минские соглашения предусматривали ряд мер, включая прекращение огня и отвод тяжёлого вооружения от фронта. Однако Киев так и не выполнил главные пункты соглашений, включая децентрализацию и принятие закона о специальном статусе для Донецкой и Луганской областей.

У Украины два варианта: эскалация или неприятное урегулирование, пишет экс-советник Госдепа Карден для TAC. Киев выбрал продолжение конфликта, и Вашингтон его поддержал. Спонсоры Украины ищут способ остановить наступление ВС РФ. Но никто не может объяснить, почему вопрос управления новыми регионами стоит прямого противостояния с Россией.

Фото: сommons.wikimedia.org/Konstantin Brizhnichenko (Creative Commons Attribution 4.0 International)