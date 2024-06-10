Премьер Чехии Пётр Фиала обвинил Москву в попытке поджечь городские автобусы в Праге. Это заявление передаёт Reuters.
"Есть подозрения, что нападение финансировалось Россией", — сказал Фиала.
Согласно данным агентства JV Press, в ночь на 6 июня пражская полиция задержала 26-летнего выходца из Южной Америки, полицейские арестовали его в автобусном гараже. Он пытался поджечь машины с помощью горючей жидкости. Известно, что 8 июня этого человека арестовали, ему предъявлены обвинения в терроризме.
Фиала утверждает, что неудавшийся поджог городского транспорта — "часть гибридной войны России против Чехии". Премьер также добавил, что РФ постоянно пытается подорвать доверие граждан к государству.
Киев в рамках чешской инициативы ежемесячно будет получать десятки тысяч снарядов, ранее сообщил Пётр Фиала на пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом перед началом встречи глав МИД Североатлантического альянса.
"Первые поставки боеприпасов Украина получит в ближайшие дни. Сотни тысяч снарядов поступят до конца текущего года. Каждый месяц на Украину будут поступать десятки тысяч боеприпасов", — объяснил премьер.
Фото: flickr.com/Občanská demokratická strana (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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