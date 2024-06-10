Отказ Поднебесной принять участие в саммите мира в Швейцарии стал большим разочарованием как для Зеленского, так и для правительства ФРГ. Согласно публикации Spiegel, Германия не видит заинтересованности со стороны Глобального Юга в этой конференции.
"Отказ Пекина — разочарование для Зеленского, а также для немецкого руководства, которое агитировало за участие КНР", — пишет издание.
Участие Китая могло бы значительно повысить статус конференции. Однако, кроме Китая, Бразилия и Саудовская Аравия тоже не планируют отправлять на саммит своих глав государств или правительств.
"Не вижу, чтобы Глобальный Юг был в деле", — заявил немецкий дипломат в интервью Spiegel.
Конференция пройдёт в швейцарском курорте Бюргеншток. Среди отсутствующих на саммите будут президент Байден, председатель Си Цзиньпин и президент Лула да Силва. Швейцария не направляла приглашение Москве, сама идея этой мирной конференции неприемлема для России, так как предполагает продвижение "формулы мира" без учёта российских интересов. Кремль также заявлял, что попытки найти пути выхода из украинского конфликта без участия России бесперспективны.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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