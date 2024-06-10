Экс-судья Томаш Шмидт, покинувший Варшаву из-за несогласия с политикой Польши и нашедший убежище в Белоруссии, заявил, что главной гарантией его безопасности остаются слова Лукашенко. Польский суд выдал ордер на его арест, но Шмидт считает себя защищённым в РБ.
"По просьбе "Звезды" и ТАСС хочу сказать о европейском ордере на арест, выданном судом в Варшаве. Этот ордер имеет силу только в ЕС, не в Беларуси, РФ и других странах. Самой важной гарантией являются слова Александра Лукашенко, я могу чувствовать себя в безопасности здесь", — написал Шмидт в соцсетях.
Отвечая на обвинения в шпионаже, Шмидт подчеркнул, что не получал никаких уведомлений от польских властей, несмотря на указанный адрес. Бывший судья также отметил неудачные попытки польских властей объявить его в международный розыск через Интерпол: "тоталитарное правительство натравило прокуратуру и суды".
Он заявил, что стал врагом номер один для правительства в Варшаве из-за публичной позиции. Шмидт говорил, что нужны переговоры с РФ и Беларусью
Фото: Информационное агентство БелТА (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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