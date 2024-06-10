Психиатр-нарколог Антон Петров предупредил о том, что некоторые продукты могут увеличивать тягу к алкоголю, особенно если они употреблялись с горячительными напитками. В интервью "Доктор Питер" он перечислил продукты и блюда, способствующие усилению желания выпить.



Отмечая, что пока нет точных данных о продуктах, влияющих на влечение к спиртному, Петров подчеркнул, что к принятию алкоголя могут побуждать закуски.

"Часто слышу от пациентов: "Как не выпить вино под стейк в ресторане?". Или: "Все идут на шашлыки и выпивают, а мне нельзя?", — отметил нарколог.



По его словам, такое поведение свидетельствует о выработанной привычке употреблять алкоголь. Подобно тому, как люди привыкают пить пиво по пятницам или коктейли на отдыхе.

"Однако при навыках осознанности человек замечает появление желания выпить, можно также использовать техники замещения. Влечение можно подавить, закусив вкусной едой," — добавил он.

Петров отметил, что для подавления желания употребить спиртное важно съесть достаточно пищи, предпочтительно любимые блюда. Ранее сообщалось, что запах алкоголя может сохраняться до трёх дней, немедленно избавиться от него нельзя.

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