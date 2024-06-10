Министр Поднебесной Ван И заявил о необходимости проведения мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, которую поддержат Москва и Киев.

В ходе выступления на заседании глав МИД членов БРИКС в Нижнем Новгороде он отметил: "Украинский кризис продолжается, и КНР призывает к мирной конференции с равными правами всех сторон и искренним обсуждением планов урегулирования".

Его слова официально приведены МИД КНР. На полях совещания встретились Ван И и Сергей Лавров. Глава МИД РФ выразил благодарность Пекину за решение не направлять своих представителей на конференцию в Швейцарии. Отмечается, что это мероприятие не предусматривает равноправного участия РФ и справедливого рассмотрения всех мирных инициатив.



Конференция в Швейцарии планируется вблизи Люцерна. К участию приглашены представители около 160 государств. Из этого числа 90 стран согласились. Однако на мероприятие не была приглашена Россия. Странным обстоятельством является исключение России из списка участников данной конференции, это может повлиять на эффективность обсуждения важных вопросов по урегулированию.

Фото: flickr.com/Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)