Военный эксперт Анатолий Матвийчук предполагает, что в ответ на обстрелы со стороны ВС Украины Россия может нанести удары по столице и по Львову. В беседе с NEWS.ru Матвийчук утверждает, что Москве доступно множество вариантов для реакции на атаки, происходящие по территории России.
Он отмечает, что Киев перешёл к террористическим методам из-за неудачных событий на фронте в Харьковской и Запорожской областях, включая инцидент под Работино. Матвийчук считает, что ВСУ терроризируют мирное население. Военный эксперт также предполагает, что атаки со стороны украинской армии могут учащаться.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее сообщил о нанесении ударов российскими ВС по украинской диверсионно-разведывательной группе в Сумской области. Он утверждает, что это произошло возле села Хотень, хотя МО России отказалось комментировать данную информацию.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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