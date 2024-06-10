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Капитан Дандыкин: F-16 ВСУ способны атаковать Белгородскую и Воронежскую области
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 17:16

Капитан Дандыкин: F-16 ВСУ способны атаковать Белгородскую и Воронежскую области

Капитан Василий Дандыкин утверждает, что система противовоздушной обороны ВС РФ обладает способностью нейтрализовать атаки вражеских самолётов F-16, поступающих в распоряжение Украины и размещаемых в ЕС. Он высказал уверенность в том, что несмотря на сложности, российская армия сможет справиться с этой задачей и уничтожить угрозу со стороны F-16.

Эксперт NEWS.ru также отмечает, что в НАТО могут предпринять попытки усовершенствовать переданные Украине истребители F-16, но их дальность ограничена всего 150 км. Кроме того, Украина может получить французские истребители Mirage 2000, однако они, по мнению эксперта, несравнимы с F-16.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев высказал мнение, что размещение истребителей F-16 на Западе для пилотирования ВСУ является законной целью для российских Вооружённых сил, и в случае атак по российской территории Москва имеет полное право на ответные действия.

Фото: commons.wikimedia.org/Master Sgt. Benjamin Bloker (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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