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Ту-95МС и Ту-22М3 ВКС РФ пролетели над Балтийским, Норвежским и Баренцевым морями
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 17:08

Ту-95МС и Ту-22М3 ВКС РФ пролетели над Балтийским, Норвежским и Баренцевым морями

Российские воздушные силы осуществили стратегические полёты у берегов Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.

Военное ведомство РФ объявило о проведении стратегических полётов ракетоносцев Ту-95МС и бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Полёты, длившиеся более шести часов, осуществлялись в рамках плановых мероприятий. Сопровождение выполняли российские самолёты Су-30СМ, Су-27 и Су-33, а на отдельных этапах — истребители иностранных государств.

Лётчики дальней авиации регулярно осуществляют подобные полёты над нейтральными водами различных регионов мира, при этом МО России подчёркивает, что все действия проводятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Фото: МО РФ/Ministry of Defence (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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