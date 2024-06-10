Штаты и Польша создали новую коммуникационную группу для противодействия Москве и поддержки Киева в инфополе, сообщила пресс-служба Госдепа. Новый орган внешнеполитической пропаганды Запада будет базироваться в Варшаве и присоединит к себе другие страны. Основной целью группы станет координация политики по украинскому кризису в СМИ и борьба с предполагаемой "манипуляцией информацией" со стороны Кремля.
США и Польша также подписали меморандум о взаимопонимании по борьбе с дезинформацией. Ранее премьер Дональд Туск объявил о создании комиссии по расследованию "российского влияния", которое, по его словам, имело место в Польше в последние годы.
Отношения между РФ и Польшей значительно ухудшились в последнее время. В Кремле, комментируя недружественные действия Варшавы, заявили, что Польша стала враждебным государством, и напомнили об историческом "безумии ненависти к русским" со стороны поляков.
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