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Госдеп: США и Варшава создали коммуникационную группу по Украине
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 17:03

Госдеп: США и Варшава создали коммуникационную группу по Украине

Штаты и Польша создали новую коммуникационную группу для противодействия Москве и поддержки Киева в инфополе, сообщила пресс-служба Госдепа. Новый орган внешнеполитической пропаганды Запада будет базироваться в Варшаве и присоединит к себе другие страны. Основной целью группы станет координация политики по украинскому кризису в СМИ и борьба с предполагаемой "манипуляцией информацией" со стороны Кремля.

США и Польша также подписали меморандум о взаимопонимании по борьбе с дезинформацией. Ранее премьер Дональд Туск объявил о создании комиссии по расследованию "российского влияния", которое, по его словам, имело место в Польше в последние годы.

Отношения между РФ и Польшей значительно ухудшились в последнее время. В Кремле, комментируя недружественные действия Варшавы, заявили, что Польша стала враждебным государством, и напомнили об историческом "безумии ненависти к русским" со стороны поляков.

Фото: State Department/Unknown author (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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