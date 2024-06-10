Министр Андрей Белоусов посетил Центральный госпиталь имени Вишневского в Подмосковье, сообщили в МО России. Во время визита ему показали гибридную операционную, в которой за время СВО провели более 300 операций на сердце. Все пациенты были переведены на реабилитацию, и многие уже вернулись в строй, как сказал профессор Александр Лищук.
Белоусов обсудил с руководством и медиками перспективы развития лечебной базы и подчеркнул необходимость наращивания мощностей для скорейшего восстановления бойцов. Министр также вручил награды солдатам, участвовавшим в спецоперации, поблагодарив их за службу и пожелав быстрого восстановления.
Кроме того, в преддверии Дня медработника Белоусов поздравил медицинский персонал госпиталя и вручил врачам государственные и ведомственные награды. Он выразил благодарность военным медикам за самоотверженный труд и профессионализм, отметив их особую роль в оказании помощи раненым в СВО.
Фото: Официальный веб-сайт Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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