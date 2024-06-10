Украина может потерять ещё больше земель на границе, превратившихся в "серую зону", заявил снайпер ВСУ Прошинский в интервью каналу "Вышка".
Он отметил: "Убеждён, что на определённых участках фронта мы потеряем ещё территории. И можем потерять если не всё, что осталось от Донецкой области, то большую часть. Мы можем потерять часть Харьковской и Сумской областей".
По его словам, вдоль границы с РФ может образоваться "серая зона" шириной в 20 км вглубь Украины. Прошинский также заявил, что вопрос о возвращении к былым границам уже не актуален, и для него уже не стоят на повестке даже границы 24 февраля 2022-го года.
Кроме того, 10 июня МО России сообщило, что группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 14, 63 и 116 механизированным бригадам ВСУ и 117 бригаде ТрО в районах Синьковки и Петропавловки. В воскресенье глава Чечни заявил, что российские военные заняли село Рыжевка.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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