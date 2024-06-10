Украинские боевики несут значительные потери в Часов Яре, и по этой причине они прекратили эвакуацию раненых из населённого пункта. Об этом сообщил советник главы Донецкой Республики Игорь Кимаковский в телеэфире "Первого канала".
"За последние дни в Часов Яре украинцы потеряли до 1000 человек — это безвозвратные потери. И они больше не эвакуируют раненых", — отметил Кимаковский, ссылаясь на данные аэроразведки.
Кимаковский также добавил, что российские подразделения достигли существенных успехов в городе. В частности, практически зачищен микрорайон "Канал" от ВСУ. Ранее военный корреспондент Андрей Руденко показал кадры с флагом России над районом "Канал" в Часов Яре.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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