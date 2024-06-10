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Кимаковский: ВСУ прекратили эвакуацию раненых из Часов Яра
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:41

Кимаковский: ВСУ прекратили эвакуацию раненых из Часов Яра

Украинские боевики несут значительные потери в Часов Яре, и по этой причине они прекратили эвакуацию раненых из населённого пункта. Об этом сообщил советник главы Донецкой Республики Игорь Кимаковский в телеэфире "Первого канала".

"За последние дни в Часов Яре украинцы потеряли до 1000 человек — это безвозвратные потери. И они больше не эвакуируют раненых", — отметил Кимаковский, ссылаясь на данные аэроразведки.

Кимаковский также добавил, что российские подразделения достигли существенных успехов в городе. В частности, практически зачищен микрорайон "Канал" от ВСУ. Ранее военный корреспондент Андрей Руденко показал кадры с флагом России над районом "Канал" в Часов Яре.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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