Министр обороны страны Андрей Белоусов впервые лично вручил боевые награды солдатам — участникам спецоперации (СВО), сообщило МО в Telegram-канале ведомства.

Известно, что 10 июня Белоусов посетил Центральный военный госпиталь имени Вишневского, где поблагодарил проходящих лечение бойцов за службу и пожелал им скорейшего выздоровления. В ходе визита министр также отметил значимость работы медиков, выразив признательность докторам и медсёстрам за оказанную помощь военным.

Кроме того, 10 июня Белоусов направил телеграмму двум подразделениям ВС РФ, находящимся в зоне спецоперации, в которой оценил вклад 10 танкового полка и 114 мотострелковой бригады в штурме и взятии под контроль таких населённых пунктов как Авдеевка, Камышеваха, Парасковиевка и других.

Фото: kremlin.ru/Сергей Гунеев (Creative Commons Attribution 4.0 International)