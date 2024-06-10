Российская компания НАСК подтвердила готовность выполнить капремонт Ми-17 на вооружении ВВС Колумбии. Заместитель гендиректора Иван Серов сообщил об этом РБК на выставке HeliRussia. Серов отметил, что колумбийские власти решили оставить эти вертолёты у себя и закупят услуги по ремонту. НАСК участвует в этом процессе вместе с ФСВТС.

"Мы планируем заняться ремонтом техники. У нас решение принято", — добавил он.

Сроки заключения контракта Серов не уточнил, сказав лишь, что это произойдёт после завершения внутренних процедур в Колумбии.

Ранее депутат Колумбии Хулио Триана опубликовал скриншоты ответа российского посольства по ситуации с колумбийскими Ми-17. Он отметил, что Россия предложила несколько альтернативных способов ремонта вертолётов в Колумбии, включая работы на базе Толемайда. Это опровергло версию правительства Колумбии о том, что СВО мешает транспортировке вертолётов для техобслуживания.

Согласно ответу посольства, допсоглашение между НАСК и Министерством обороны Колумбии установило крайний срок для ремонта до конца ноября 2023-го, но министерство не передало вертолёты и запчасти РФ. Контракты остаются действующими до полного исполнения обязательств. Россия может инициировать арбитражное разбирательство, но Колумбия выразила надежду на решение вопроса путём диалога. Колумбийские власти ранее заявляли, что не могут оплатить ремонт из-за санкций Америки против НАСК.

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