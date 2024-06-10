Советник Пушилина Игорь Кимаковский заявил ТАСС, что освобождение Старомайорского в Донецкой Республике предоставляет ВС РФ возможность блокировать движение резервов ВСУ на линии соприкосновения между республикой и Запорожьем.
"Освобождением Старомайорского противник на нашем направлении попадёт в цугцванг: растягиваем его силы, но не даём ВСУ маневрировать резервами. Появляются аналогичные проблемы с логистикой и на запорожском участке, примыкающем к нашему", — сказал Кимаковский.
Он также отметил, что из-за интенсивности работы тяжёлого вооружения российских сил на этом участке фронта Киев несёт огромные потери, которые исчисляются тысячами. Минобороны РФ ранее проинформировало об освобождении населённого пункта.
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