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Кимаковский: взятие ВС РФ Старомайорского блокирует передвижение ВСУ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:23

Кимаковский: взятие ВС РФ Старомайорского блокирует передвижение ВСУ

Советник Пушилина Игорь Кимаковский заявил ТАСС, что освобождение Старомайорского в Донецкой Республике предоставляет ВС РФ возможность блокировать движение резервов ВСУ на линии соприкосновения между республикой и Запорожьем.

"Освобождением Старомайорского противник на нашем направлении попадёт в цугцванг: растягиваем его силы, но не даём ВСУ маневрировать резервами. Появляются аналогичные проблемы с логистикой и на запорожском участке, примыкающем к нашему", — сказал Кимаковский.

Он также отметил, что из-за интенсивности работы тяжёлого вооружения российских сил на этом участке фронта Киев несёт огромные потери, которые исчисляются тысячами. Минобороны РФ ранее проинформировало об освобождении населённого пункта.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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