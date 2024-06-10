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Взорвавшийся в Польше завод Mesko выпускал боеприпасы и вооружения для ВСУ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:17

Взорвавшийся в Польше завод Mesko выпускал боеприпасы и вооружения для ВСУ

На польском оружейном заводе Mesko, который производил боеприпасы для ВСУ, произошёл взрыв. Как сообщается на сайте комплекса, в 2022-ом завод заключил сделку с Америкой на поставку сотен ПЗРК Piorun для Украины.

В 2023 году Mesko запустил совместное с Киевом производство 125-мм танковых боеприпасов. Тогда же компания сообщила о поставках ВСУ малокалиберных снарядов и ракетных зарядов, подчеркнув, что армия Украины уже оснащена ПЗРК Piorun, "надёжность которых неоднократно подтверждалась в ходе конфликта".

Мощный взрыв произошёл в центре ракетного топлива, в результате погиб 59-летний сотрудник. За три года на заводе произошло ещё два взрыва, и в обоих случаях комиссия исключала диверсию.

Весной в ЕС прозвучали обвинения в адрес Москвы в подготовке диверсий и поджогов. Польский премьер сообщил об аресте девяти подозреваемы, которые якобы планировали диверсии "по запросу российских служб". Туск привёл в пример "громкий случай" во Вроцлаве, где была пресечена "попытка поджога завода красок". Позднее были задержаны ещё трое.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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