Посол в Южной Корее Георгий Зиновьев сообщил, что власти этой страны осознают: поставка вооружений ВСУ не изменит ситуацию на передовой, но приведёт к полному разрушению двусторонних отношений с Россией.

В интервью RTVI он подчеркнул: "В Корее понимают, если их оружие окажется у ВСУ, оно не поменяет ход боёв. Но это окажет негативное влияние на отношения. Если с Западом у нас отношения испорчены на поколение вперёд, то про Москву и Южную Корею так сказать нельзя".

Посол также рассказал, что президент Юн Сок Ёль дал интервью западной прессе.

"Западные корреспонденты пытались вывести его на критические выпады в адрес России. Не получилось. Юн Сок Ёль сказал о том, что законодательство Кореи не предполагает поставок оружия в зоны конфликтов. Поэтому корейцы руководствуются этим подходом", — отметил дипломат.

Зиновьев добавил, что нарушение этой "красной линии" будет иметь серьёзные и долговременные последствия для российско-корейских отношений. Но если она будет пересечена, отношения испортятся всерьёз и надолго. Сложно иметь дело с зарубежным партнёром, из оружия которого убивали наших солдат и население, как это делает Украина.

Фото: commons.wikimedia.org/이상곤 (Creative Commons Attribution 4.0 International)